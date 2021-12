St. Pauli - Schalke: Markus Höhner gibt seine Einschätzung zum Topspiel der 2-Bundesliga

Bei Schalke blühte Rodrigo Zalazar zuletzt so richtig auf. So kennt man ihn aus der letzten Saison im Trikot des FC St. Pauli. St. Pauli hat alle 7 Heimspiele in dieser Saison gewonnen! Ich bin sehr gespannt, wie Schalke sich schlägt am Millerntor, das trotz der politischen Beschlüsse vom Donnerstag mit 25.000 Zuschauern komplett gefüllt sein wird.