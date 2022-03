1. FC Nürnberg - Hamburger SV: David Jarolim über Aufstiegschancen beider Klubs

Kein Wunder also, dass es für Jarolim am Samstag eine Reise in die Vergangenheit ist, wenn er sich am Abend zu Hause in Tschechien das Topspiel in der 2. Liga zwischen dem Club und dem HSV anschaut (Zweite Liga: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV, ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Es ist das Duell Sechster gegen den Tabellenvierten.