1. FC Kaiserslautern: Bleibt Ciftci? Fragezeichen hinter Sippel

Er hat sich in Kaiserslautern in der vergangenen Saison zu einem etablierten Spieler entwickelt. Die guten Leistungen sind der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Nach SPORT1-Informationen gibt es Interessenten aus der 2. und 3. Liga, doch Ciftci fühlt sich am Betzenberg wohl. Das Ende ist dennoch offen.