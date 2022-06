1. FC Kaiserslautern: Neu-Keeper Andreas Luthe über Raab, Schuster und Union Berlin

Andreas Luthe: Das ist erstmal schon ein kleines Kontrastprogramm. (lacht) Ich habe das Leben in Berlin sehr genossen. Es war herrlich dort. Aber meine Frau und unsere Tochter waren auch oft längere Zeit in unserem Haus in Augsburg und da war die Distanz nach Berlin enorm. 600 Kilometer fährst du nicht mal eben nach dem Training. Und das ist jetzt anders. Wir suchen eine Wohnung, vielleicht wird es die Vorderpfalz, weil dort Freunde von uns wohnen. Noch wohne ich im Hotel, fühle mich aber schon pudelwohl beim FCK. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)