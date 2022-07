2. Bundesliga: Stefan Kuntz macht Ansage an und über 1. FC Kaiserslautern

Stefan Kuntz: Das Kribbeln war in der Relegation größer. Da ging es ja um die einschneidende Entscheidung, die da hieß Aufstieg. Jetzt am Freitag ist es die pure Vorfreude. Ich weiß noch, wie es 2008 war, als ich noch beim FCK Vorstandsvorsitzender war und wir am letzten Spieltag den Abstieg in die 3. Liga verhindern konnten. Damals konnten wir das nächste Spiel in der 2. Liga irgendwie intensiver genießen. Wir haben das dann ganz anders wertgeschätzt. Jetzt ist es ein Gefühl von „Wir gehören wieder dazu“. Es ist auch schön für die Fans, dass ihr FCK jetzt wieder langsam da ist, wo sie ihn sehen möchten.