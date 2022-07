Zerfleischt sich der HSV selbst? Machtkampf zwischen Boldt und Mutzel eskaliert

Und zu welcher Fraktion zählt HSV-Präsident Marcell Jansen? Der ehemalige Profi, dem eine Nähe zu Wüstefeld nachgesagt wird, hatte sich bislang in der Öffentlichkeit zurückgehalten und den Machtkampf zwischen Boldt und Wüstefeld als „eine Diskussion der Medien, wie so oft in Hamburg“ abgestempelt.