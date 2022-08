2. Bundesliga: Oliver Neuville bewertet Rostock-Bielefeld und Lewandowski-Wechsel

Neuville: Lewandowski ist ein anderes Kaliber als ich damals. Ich habe viele Tore erzielt, aber er hat beim FC Bayern gefühlt in jedem Spiel mehr als einmal getroffen. Aber es war schon außergewöhnlich, wie oft ich bei Hansa getroffen habe. In so einer Mannschaft so viele Tore zu schießen, ist oft noch schwieriger als in einem großen Klub wie Bayern. Ich hatte in meinen zwei Jahren in Rostock eine gute Quote, weil ich mich auch unglaublich wohl gefühlt habe.