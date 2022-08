2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 13:30 Uhr)

Mit Blick auf die Anfälligkeit seiner Hintermannschaft dürfte das Team von Uli Forte mit Bauchschmerzen in die Partie gegen Heidenheim gehen. Neben Bielefeld gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Der 1. FC Heidenheim 1846 ist mit neun Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.