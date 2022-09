2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig setzt seine Erfolgsserie fort

Gastgeber Braunschweig, der mit vier Niederlagen in die Saison gestartet war, erwischte den besseren Start. Ujah scheiterte zunächst am glänzend parierenden Marius Gersbeck (8.), kurz vor der Halbzeit sah der KSC-Torwart dann weniger glücklich aus: Ujah nutzte seinen Stellungsfehler und verwertete einen Freistoß von Immanuel Pherai per Kopf zur Führung. Der KSC kam besser aus der Kabine, Wanitzek traf, ehe erneut die Kombination Pherai auf Ujah den Siegtreffer brachte.