2. Bundesliga: Torhüter Luthe vom 1. FC Kaiserslautern fliegt mit VAR-Rot vom Platz

In Heidenheim wurde Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel von den eigenen Fans mit einer großen Choreografie gefeiert. Schmidt feierte am Samstag sein 15. Jubiläum als Trainer beim 1.FCH. Zum Jubiläum des Trainers machte Heidenheim von Beginn an Druck und belohnte sich schon in der Anfangsphase durch Beste mit dem 1:0-Führungstreffer (17.).