2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn 07 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Das Aufeinandertreffen von SpVgg Greuther Fürth mit Paderborn steht unter klaren Vorzeichen. Während die Gäste in der Offensive beinahe nach Belieben treffen, haben die Hausherren in dieser Spielzeit ein handfestes Defensivproblem. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Die SpVgg schafft es mit vier Zählern derzeit nur auf Platz 18, während der SC Paderborn 07 15 Punkte mehr vorweist und damit den ersten Rang einnimmt. 13 Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für den SCP dar.