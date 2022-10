2. Bundesliga: VAR-Wirbel auf dem Betzenberg - Hansa-Doppelpacker kann es auch auswärts

Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga im gesicherten Tabellenmittelfeld, der 1. FC Nürnberg auch unter seinem neuen Trainer Markus Weinzierl in Nähe der Abstiegszone. Beim Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder auf dem Betzenberg gab es am 14. Spieltag zwar viel Kampf und Emotionen, aber keine Tore. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)