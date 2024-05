Osnabrück kann an die Bremer Brücke zurückkehren

Nach dem „Auswärtsspiel“ am Millerntor kann der Zweitligist VfL Osnabrück ins heimische Stadion zurückkehren. Die Stadt gab drei der vier Tribünenbereiche und den Innenraum der Bremer Brücke frei.

Das Heimspiel des bereits abgestiegenen VfL gegen Hertha BSC am 19. Mai (15.30 Uhr) kann in Osnabrück stattfinden - voraussichtlich ohne Zuschauer in der Ostkurve. Doch der Klub gibt die Hoffnung nicht auf.