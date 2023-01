2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern lebt den Traum vom Aufstieg - Markus Höhner über die Rückrunde

Endlich! Auch die zweite Liga legt nach langen elf Wochen WM- und Winterpause wieder los. Ich bin sehr gespannt, was uns die nächsten Wochen für Antworten im Aufstiegsrennen liefern werden. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Wird Darmstadt dieses Mal dem Druck Stand halten und nicht wieder mental einknicken? Schafft der HSV es im fünften Anlauf endlich zurück in die Bundesliga? Krönt Frank Schmidt sein Lebenswerk und führt Heidenheim erstmals in die 1. Liga? Oder marschiert der 1. FC Kaiserslautern tatsächlich doch geradewegs durch aus Liga drei in Liga eins? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

In den letzten Tagen war ich mit unserem „DOPA“, dem „Doppelpass on Tour“ on Tour. Drei prall gefüllte Hallen in Paderborn, Baunatal und Gersfeld. Über 2000 Zuschauer bei drei Veranstaltungen.

Es gab tolles Feedback und beste Kritiken. Klasse. Wie komme ich drauf? Bei dieser kunterbunten, unterhaltsamen und interaktiven Bühnenshow mit Moderator Thomas Helmer, Mario Basler und weiteren Gästen gibt es hintenraus immer drei kleine Quiz-Aufgaben, die sich auf historische Momente der Fußball-Bundesliga beziehen.

FCK schafft Historisches

Dieses Mal liefen emotionale Bilder von den Höhen und Tiefen aus der Bundesliga-Geschichte des FCK. Und so auch die vom dramatischen ersten Abstieg des Gründungsmitgliedes der Fußball-Bundesliga 1996 nach einem 1:1 in Leverkusen.

Selbst jüngere Fans der roten Teufel werden die Bilder der an Rudi Völlers Schulter gelehnten, weinenden FCK-Legende Andreas Brehme schon mal gesehen haben. Der unvergessliche, vorläufige Tiefpunkt der Lauterer Klubgeschichte.

Doch die Tränen trockneten schnell. Eine Woche später gewann Kaiserslautern als frisch gebackener Absteiger den DFB Pokal. Grotesk. Ein Jahr später war der FCK als Aufsteiger schon wieder zurück in der 1. Liga. Und danach schrieb der Klub dann in der nächsten Saison Bundesliga-Geschichte, die bis heute einzigartig geblieben ist.

Unter Otto Rehhagel wurde Kaiserslautern 1998 zum ersten Aufsteiger, der die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte.

Dirk Schuster marschierte schon mit Darmstadt durch

Und auch diese Tränen gab es beim DOPA-Quiz zu sehen. Dieses Mal Freudentränen über Kaiserslauterns unglaublichen Durchmarsch vom Aufstieg zum Titel. Und da stolpert man dann halt über die Aktualität.

Kann Kaiserslautern vielleicht in dieser Saison ähnliche Geschichte schreiben und als Aufsteiger mit einem weiteren Aufstieg das maximale Ziel erreichen?

Genau das hat Lauterns Trainer Dirk Schuster mit Darmstadt schon mal geschafft! Er weiß also, wie sich eine solche Stimmungslage in Mannschaft und Umfeld emotional und mental anfühlt.

Die Mannschaft hat sich unter ihm toll entwickelt und mit ganz viel Leichtigkeit an die Aufstiegsplätze rangespielt. Und so startet Kaiserslautern in dieses neue Jahr, mit wenig Druck und einem Traum im Hinterkopf.

Als Viertplatzierter trifft der FCK am Samstag in Hannover auf den Tabellen-fünften. Welch ein wunderbares erstes Samstagsspiel in diesem Jahr. Das Stadion wird voll sein und wir sind live dabei.