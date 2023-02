2. Liga: "In Nürnberg gab es immer Ausreden" - Club-Legende Eckstein wird deutlich

Dieter Eckstein ist eine Legende beim 1. FC Nürnberg. Er spielte insgesamt acht Jahre für den Verein und wurde bei den Franken zum Nationalspieler. Heute arbeitet der 58-Jährige in Traunstein in einem Sportgeschäft.

Eckstein: Ich sage es ganz ehrlich. Das hat doch mit Fußball nicht mehr viel zu tun, was der Club da abliefert. Ich habe zuletzt wieder den Spruch gehört ‚Es gibt keinen Trainer, der diese Truppe trainieren kann‘. Das stimmt. Die Jungs strengen sich an, das ist alles okay, aber zuletzt gegen St. Pauli habe ich nicht wirklich ein Konzept gesehen. Da wurde jeder zweite, dritte Ball nur lang nach vorne geklotzt. Das war Wahnsinn. Ich hoffe so sehr, dass es im Derby besser wird.

Eckstein sieht „Chance auf Wiedergutmachung“

„Die Spieler müssen sich für den Club zerreißen“

SPORT1: Sie haben insgesamt acht Jahre für den FCN gespielt. Was war das Besondere an dieser Zeit?

Eckstein: Bei uns gab es Kameradschaft, Kampfeswille und Herz, das wir alle am richtigen Fleck hatten. Wir haben für den Verein immer alles gegeben. Für mich ist es in den vergangenen Jahren so traurig zu sehen: Keiner hängt mehr mit Herzblut am Club. Das tut mir in der Seele weh. Da laufen 19, 20-Jährige auf dem Platz herum, denen man fast noch den Einwurf beibringen muss. Die küssen das Wappen vom Club und zwei Jahre später sind sie weg. Das ist so traurig.