2. Bundesliga: Darmstadt und die hohe Hürde Heidenheim - Kolumne von Markus Höhner

Mal ehrlich, über lange Jahre hatte ich mit dem Fußball-Standort Heidenheim nicht wirklich was am Hut.

Es reifte allerdings durchaus die Wahrnehmung, dass gerade für ambitionierte Aufstiegskandidaten das Auswärtsspiel in der Ostalb eine ziemlich schwierig zu nehmende Hürde darstellt.

Köln, Schalke, Bremen, Hamburg als atmosphärisch verwöhnte Arena-Fußballer zu Gast in der kleinen Voith-Arena mit Dorfklub-Ambiente, das hatte stets eine besondere Brisanz, die mir auch öfters Spieler und Ex-Spieler als mental „sehr unangenehm“ beschrieben.

Wer hier bestehen konnte, hatte in der 2. Bundesliga das Zeug zum Aufstieg. Und wer nicht, der eher nicht.

Remis in letzter Minute: Evina in der Nachspielzeit erfolgreich

SSV Jahn Regensburg bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

So wurde Heidenheim für den HSV in den letzten Spielzeiten durch schmerzhafte Niederlagen irgendwie zum Symbolort des Scheiterns.

Nicht nur der HSV scheiterte in der Voith-Arena

Vor knapp drei Wochen war ich nun zum ersten Mal selber in der Voith-Arena zum Heidenheimer Heimspiel gegen jenen HSV.

Die Hamburger schienen über fast eine Stunde mit dem 0:3-Rückstand die beschriebene Symbolik mal wieder perfekt zu bedienen und komplett unter die Räder zu kommen, ehe sie dann das genaue Gegenteil mit ihrem unfassbar starken Comeback als ganz dickes Ausrufezeichen der Qualität und Moral an die ganze Liga hinterlegten.

Welcher Teil dieser Show in dieser Saison die endgültige Hamburger Wahrheit ist, wissen wir bis heute nicht wirklich.

Natürlich hat sich auch mein Blick auf die Entwicklungen in Heidenheim, die zunehmend guten Platzierungen, die Relegation gegen Werder, die sportliche Kontinuität und das immer beeindruckendere Lebenswerk von Trainer Frank Schmidt geschärft.

Schmidt-Truppe überzeugt mit Power-Fußball

Aber jetzt war ich selber vor Ort, fühlte Heidenheim zum Anfassen und die fußballerische Wucht, die man in diesem kleinen Stadion hoch oben auf dem Berg erleben kann.

Und so hat sich auch meine Erwartungshaltung auf unser SPORT1-Top-Spiel am Samstag (ab 20.30 Uhr live im Free-TV und Ticker) nochmals richtig erhöht.