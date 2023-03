2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SC Paderborn 07, 1:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Lukas Kwasniok Dennis Srbeny und Niclas Nadj vom Feld und brachte Sirlord Conteh und Florent Muslija ins Spiel. Der SSV ging per Elfmeter von Prince Osei Owusu in Führung (49.). Der Gastgeber stellte in der 74. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Andreas Albers, Konrad Faber und Lasse Günther für Owusu, Christian Viet und Blendi Idrizi auf den Platz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Regensburg und dem SCP aus.