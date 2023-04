2. Liga: FC St. Pauli – Eintracht Braunschweig, 1:2 (0:2)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Maurice Multhaup markierte in der ersten Minute die Führung. Manuel Wintzheimer versenkte die Kugel zum 2:0 für die Mannschaft von Coach Michael Schiele (25.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Fabian Hürzeler, der noch im ersten Durchgang Afeez Aremu für Adam Dzwigala brachte (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Anstelle von Connor Metcalfe war nach Wiederbeginn Johannes Eggestein für den FC St. Pauli im Spiel. Gleich drei Wechsel nahm Eintracht Braunschweig in der 77. Minute vor. Lion Lauberbach, Multhaup und Anthony Ujah verließen das Feld für Tarsis Bonga, Niko Kijewski und Fabio Kaufmann. Mit einem Doppelwechsel wollte St. Pauli frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Fabian Hürzeler Elias Saad und David Otto für Manolis Saliakas und Lukas Daschner auf den Platz (77.). Vor 29.546 Besuchern gelang Jakov Medic in der 85. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gastgeber. Obwohl Braunschweig nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FC St. Pauli zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.