2. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg (Freitag, 18:30 Uhr)

Am kommenden Freitag um 18:30 Uhr trifft Magdeburg auf Nürnberg. Zuletzt spielte der 1. FC Magdeburg unentschieden – 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Gegen den 1. FC Kaiserslautern war für den 1. FC Nürnberg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Nachdem der Club im Hinspiel eine knappe 1:2-Niederlage gegen Magdeburg einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des 1. FC Magdeburg sind 18 Punkte aus 15 Spielen. Der bisherige Ertrag der Heimmannschaft in Zahlen ausgedrückt: elf Siege, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen. Die passable Form des Teams von Christian Titz belegen acht Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.

Auf des Gegners Platz hat Nürnberg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zehn Zählern unterstreicht. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 26-mal brachte die Elf von Trainer Dieter Hecking den Ball im gegnerischen Tor unter. Nach 30 absolvierten Begegnungen stehen für den 1. FC Nürnberg neun Siege, sechs Unentschieden und 15 Niederlagen auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte der Club lediglich einmal die Optimalausbeute.

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur fünf Punkte auseinander. Körperlos agierte Magdeburg in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (65-2-2) bestätigt. Ob sich Nürnberg davon beeindrucken lässt?