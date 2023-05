2. Liga: Eintracht Braunschweig – SV Sandhausen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft Braunschweig auf die Sandhäuser. Beim SC Paderborn 07 gab es für Eintracht Braunschweig am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:5-Niederlage. Letzte Woche gewann der SV Sandhausen gegen den SSV Jahn Regensburg mit 2:1. Somit belegt Sandhausen mit 28 Punkten den 18. Tabellenplatz. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 2:2 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?