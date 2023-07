2. Bundesliga: Ärger um Torhüter! Hertha greift bei Gersbeck durch

Das war es erstmal für Marius Gersbeck!

Nach dem Vorfall im Trainingslager in Zell am See (Österreich) hatte Hertha BSC den Torwart bereits nach Hause geschickt. Nun verkündeten die Verantwortlichen, dass der 28-Jährige bis auf weiteres vom Mannschaftstraining suspendiert ist.

Laut Hertha-Pressemitteilung haben Geschäftsführer Thomas E. Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber diese Entscheidung am Montagnachmittag getroffen.

„Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren“, wird Herrich in dem Statement zitiert. „Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt.“

Polizeiliche Ermittlungen nach handgreiflicher Auseinandersetzung

Bereits am Sonntag bestätigte der Zweitligist gegenüber SPORT1, dass gegen einen Spieler nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden polizeilich ermittelt wird. Namen wollte der Klub jedoch nicht nennen und auch auf weitere Kommentare zu dieser Angelegenheit vorerst verzichten.

Am Sonntagmittag teilte die Polizei dann auf Bild-Nachfrage mit, dass es in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Stadtgebiet von Zell am See zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

„Ein verbaler Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 28-Jähriger den 22-jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte“, so ein Polizeisprecher. „Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.“