Kaiserslautern gegen St. Pauli: Die 2. Bundesliga live im TV, Stream und Ticker

Die Sommerpause ist vorbei - und die 2. Bundesliga ist mit einem Urknall gestartet! Am Freitagabend besiegte der HSV den Bundesliga-Absteiger Schalke in einem furiosen Spiel mit 5:3 .

Das Spiel hat gezeigt, auf was sich die Fans in dieser Saison freuen dürfen: Traditionsteams, Spektakel und Drama. Einige der großen Klubs wollen unbedingt in die Bundesliga zurück.