2. Bundesliga heute: 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Sonntag trifft der 1. FC Magdeburg im eigenen Stadion auf Eintracht Braunschweig. Die Statistik spricht für ein torreiches Match, denn in den letzten fünf Heimspielen des FCM fielen mindestens drei Tore. Aber auch Braunschweig scheint torhungrig zu sein, denn in den letzten vier Auswärtsspielen fielen ebenfalls mindestens drei Tore. Der FCM geht als leichter Favorit ins Spiel, da sie das letzte Aufeinandertreffen gegen den BTSV für sich entscheiden konnten.

Eine besondere Geschichte gibt es in Person von Braunschweigs Trainer, Jens Härtel. Er war von 2014 bis 2018 Cheftrainer des 1. FC Magdeburg und führte den Verein von der Regionalliga Nordost bis in die 2. Bundesliga. Insgesamt konnte er den FCM in 133 Pflichtspielen betreuen. Es wird interessant zu sehen sein, wie die Fans auf den ehemaligen Trainer reagieren werden.

Für Eintracht Braunschweig wird es darum gehen, den Negativtrend vom Saisonauftakt zu durchbrechen. In den letzten drei Auftaktspielen mussten sie jeweils eine Niederlage hinnehmen und blieben dabei sogar torlos. Zudem feierte der BTSV in der vergangenen Saison nur zwei Siege in der Fremde und kassierte satte 37 Auswärts-Gegentore. Der 1. FC Magdeburg hingegen bleibt eine Heimmacht, mit nur einem verlorenen Heimspiel in den letzten sieben Begegnungen.

Insgesamt verspricht das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig spannend zu werden. Die Fans können sich auf ein torreiches Match freuen und werden gespannt sein, wer als Sieger vom Platz gehen wird. Der FCM geht leicht favorisiert ins Spiel, jedoch darf man die kämpferischen Eigenschaften der Eintracht nicht unterschätzen.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

