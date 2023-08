2. Bundesliga: HSV-Profi träumt von Ronaldo-Trikot

Die Mission Aufstieg ist angelaufen beim Hamburger SV . Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind die Rothosen solide in die Saison gestartet. Nun wartet am Samstagabend ein echter Brocken auf die Hamburger.

„Das Ziel ist der definitiv der Aufstieg, aber ich will von Spiel zu Spiel denken - das ist das Wichtigste. Ich freue mich auf das Spiel gegen die Hertha, das Stadion wird ausverkauft sein, gegen einen richtig großen Verein. Das macht mir Spaß“, betont László Bénes bei SPORT1 .

Bénes will beim HSV mehr Verantwortung übernehmen

HSV und der Wiederaufstieg? Ein zumindest bisher leidiges Thema in Hamburg. Bereits vergangene Saison hatte der Verein jenes Ziel formuliert, scheiterte jedoch in der Relegation .

„Letzte Saison waren wir kurz davor es zu schaffen, die Fans waren bereits auf den Platz gestürmt in der Annahme wir hätten es geschafft - am Ende dann doch nicht. Das hat es nicht einfacher gemacht in der Relegation zu spielen, besonders gegen eine sehr sehr gute Mannschaft wie den VfB Stuttgart. Für mich war es umso schlimmer, ich konnte nicht spielen und der Mannschaft helfen, da ich verletzt war. Es hat aber nicht das letzte Spiel alleine entschieden. Das wollen wir diese Saison besser machen“, untersteicht Bénes.