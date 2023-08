Bier-Attacke in der 2. Liga! Elversberg zieht Konsequenzen

Der deutsche Profifußball muss sich erneut mit einem Angriff auf einen Unparteiischen beschäftigen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt gab, wurde Schiedsrichter-Assistent Fabian Maibaum nach dem Schlusspfiff des irren Zweitligaspiels zwischen Aufsteiger SV Elversberg und Hansa Rostock am Samstag in Saarbrücken von einem Zuschauer attackiert.