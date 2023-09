2. Bundesliga heute: 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Freitagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum fränkischen Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth. Die Gäste aus Fürth haben in den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt und stehen damit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Club hingegen konnte in den letzten sechs Heimspielen ungeschlagen bleiben und möchte diese Serie gegen den Erzrivalen ausbauen.

Die Statistik spricht jedoch gegen den 1. FC Nürnberg, denn gegen keinen anderen Verein in der 2. Liga hat der Club so oft verloren wie gegen Greuther Fürth. Auch Trainer Cristian Fiel hat als aktiver Spieler gegen keinen anderen Verein so viele Zweitligaspiele bestritten wie gegen die Kleeblätter. Als Trainer ist er in seinen beiden Zweitligaduellen mit der SpVgg noch torlos. Doch der Club konnte das letzte Zweitliga-Heimspiel gegen Fürth mit 2:0 für sich entscheiden und möchte auch dieses Mal als Sieger vom Platz gehen.

Für die Gäste aus Fürth geht es darum, den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren. Doch die letzten beiden Spiele wurden verloren und eine weitere Niederlage könnte dazu führen, dass die SpVgg erstmals seit 2019 drei Zweitliga-Niederlagen in Folge kassiert. Zudem hat Fürth in den letzten 19 Zweitliga-Auswärtsspielen nur zwei Siege geholt. Der Club hingegen hat in dieser Saison schon 214 Minuten in Rückstand gelegen, was Ligahöchstwert ist. Doch Benjamin Goller konnte in den letzten drei Zweitliga-Spielen an zwei Toren direkt beteiligt sein und möchte auch gegen Fürth für Gefahr sorgen.

Der 1. FC Nürnberg muss auf die rotgesperrten Ahmet Gürleyen und Christian Mathenia verzichten, während die Gäste aus Fürth in Bestbesetzung antreten können. Es bleibt abzuwarten, wer in diesem Derby die Oberhand behält und sich die wichtigen Punkte sichert. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----