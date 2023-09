2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg, 3:1 (3:1)

Per Rechtsschuss traf Richmond Tachie vor 43.677 Zuschauern zum 1:0 für den Gastgeber. In der 26. Minute legte Tymoteusz Puchacz mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten von FCK nach. Ragnar Ache brachte Lautern in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (30.). Für das 1:3 des 1. FC Nürnberg zeichnete Lukas Schleimer verantwortlich (37.). Mit der Führung für den 1. FC Kaiserslautern ging es in die Halbzeitpause. FCK konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Lautern. Aaron Opoku ersetzte Tobias Raschl, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. In der 56. Minute stellte der Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Christoph Daferner und Joseph Hungbo auf den Platz und ersetzten Daichi Hayashi und Benjamin Goller. Den gebrauchten Tag des Gasts unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Christian Mathenia durch eine Rote Karte (88.). Obwohl dem 1. FC Kaiserslautern nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Nürnberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 3:1.