2. Liga: FC Hansa Rostock – Eintracht Braunschweig, 1:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der 68. Minute stellte Rostock personell um: Per Doppelwechsel kamen Nils Fröling und Kai Pröger auf den Platz und ersetzten Júnior Brumado und Svante Ingelsson. Die Gastgeber trafen erst spät, als Jasper van der Werff nach 87 Minuten vor den 26.500 Zuschauern Vollstreckerqualitäten bewies. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen FC Hansa Rostock und Braunschweig aus.