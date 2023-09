2. Liga: FC Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf, 1:3 (1:2)

Die Fortuna ging per Rechtsschuss von Christos Tzolis in Führung (17.). André Hoffmann versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für den Gast (35.). Durch einen Rechtsschuss von Jasper van der Werff kam die Hansa noch einmal ran (45.). Düsseldorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Anstelle von Damian Roßbach war nach Wiederbeginn Kevin Schumacher für Rostock im Spiel. In der 62. Minute stellte Fortuna Düsseldorf personell um: Per Doppelwechsel kamen Jona Niemiec und Ao Tanaka auf den Platz und ersetzten Tzolis und Shinta Appelkamp. Mit dem linken Fuß besorgte Niemiec in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den Tabellenprimus (88.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Nicolas Winter stand der Auswärtsdreier für die Fortuna. FC Hansa Rostock wurde mit 3:1 besiegt.