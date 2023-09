2. Liga: Holstein Kiel – Hertha BSC, 2:3 (0:2)

Smail Prevljak besorgte vor 11.000 Zuschauern das 1:0 für die Hertha. In der 39. Minute legte Andreas Bouchalakis mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten der Gäste nach. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Störche kehrten stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Marko Ivezić, Finn Porath und Shuto Machino standen jetzt Marco Komenda, Nicolai Remberg und Ba-Muaka Simakala auf dem Platz. Benedikt Pichler verkürzte für die Gastgeber später in der 54. Minute auf 1:2. Steven Skrzybski sicherte Kiel nach 57 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Gleich drei Wechsel nahm Hertha BSC in der 68. Minute vor. Márton Dárdai, Michał Karbownik und Marten Winkler verließen das Feld für Bilal Hussein, Jonjoe Kenny und Derry Scherhant. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Fabian Reese die Hertha mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Marvin Schulz von Holstein Kiel in der 97. Minute. In den 90 Minuten war Hertha BSC im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Störche und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.