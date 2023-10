2. Bundesliga heute: Magdeburg - Karlsruher SC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 7. Oktober 2023, trifft der 1. FC Magdeburg um 13:00 Uhr auf den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Beide Teams haben in der aktuellen Saison bereits ihre Stärken und Schwächen gezeigt. Der 1. FC Magdeburg ist seit drei Spielen sieglos, konnte aber in den ersten fünf Saisonspielen ungeschlagen bleiben. Der Karlsruher SC hingegen gewann nur eines seiner letzten sieben Spiele und blieb in den letzten vier Partien ohne Sieg. Beide Teams sind jedoch bekannt für ihre Passstärke, mit dem FCM im Schnitt 526 und dem KSC 510 Zuspiele pro Partie.

Die Statistiken deuten auf ein spannendes Match hin. In allen bisherigen Spielen des Karlsruher SC in dieser Saison fiel mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit. Auch der 1. FC Magdeburg zeigte sich treffsicher und erzielte ebenso wie der KSC im ersten Spielabschnitt neun Tore. Zudem blieb der FCM in den ersten drei Heimspielen der aktuellen Saison ungeschlagen und verlor nur eines seiner letzten zehn Heimspiele. Der KSC hingegen verlor seine letzten drei Auswärtsspiele.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie nach langen Ballbesitzphasen erfolgreich abschließen können. Sie erzielten die meisten Tore nach Build-Ups, also Spielsequenzen mit mindestens zehn Pässen, die mit einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum enden. Besonders interessant ist dabei der PPDA-Wert (zugelassene gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels, bevor eine Abwehraktion erfolgt), bei dem der 1. FC Magdeburg mit 10.5 den geringsten und der Karlsruher SC mit 16.5 den höchsten Wert in der Liga aufweist. Es wird spannend zu sehen, wie diese unterschiedlichen Spielstile aufeinandertreffen und welches Team am Ende die Oberhand behält.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

