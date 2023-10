2. Bundesliga heute: Rostock - Holstein Kiel LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Spiel der 2. Bundesliga trifft der FC Hansa Rostock auf Holstein Kiel. Die Partie findet um 13:30 Uhr statt und verspricht, ein spannendes Match zu werden. Im April musste der FC Hansa Rostock eine 2:3 Niederlage gegen Holstein Kiel hinnehmen, die erste Pflichtspielniederlage gegen die Störche seit einem 1:2 im Mai 2017 in der 3. Liga. Die Hanseaten haben in dieser Saison bereits 32 Gelbe Karten gesammelt, mehr als jedes andere Team in der laufenden Spielzeit. Im jüngsten 0:1 gegen Greuther Fürth sahen sieben Rostock-Spieler gelb, ein Höchstwert in dieser Saison.

Rostocks aktuelle Form

Der FC Hansa Rostock hat vier seiner letzten fünf Zweitligaspiele verloren und musste dabei genauso viele Niederlagen hinnehmen wie in den ersten 13 Partien unter Trainer Alois Schwartz zusammen. Trotz dieser Negativserie konnte Rostock sechs der saisonübergreifend neun Zweitligaspiele unter Schwartz zu Hause gewinnen. In den letzten fünf Zweitligaspielen erzielte der FC Hansa Rostock nur drei Tore und blieb zweimal ohne Treffer. In der laufenden Saison lag der FC Hansa Rostock nur 94 Minuten in Führung, auf der anderen Seite lagen die Hanseaten bereits 336 Minuten in Rückstand.

Kiels Auswärtsstärke

Holstein Kiel hingegen spielt mit 16 Punkten nach neun Partien seine zum Vergleichszeitpunkt zweitbeste Saison in der 2. Liga. Besonders auswärts zeigen die Störche starke Leistungen und sind mit neun Punkten das beste Auswärtsteam dieser Zweitliga-Saison. Sie gewannen drei der ersten vier Auswärtsspiele und feierten damit bereits genauso viele Siege in der Fremde wie in der kompletten Hinrunde der Vorsaison. Zudem traf Holstein Kiel in jedem der neun Spiele dieser Zweitligasaison. Saisonübergreifend traf Kiel in jedem seiner letzten zwölf Zweitligaspiele. Es bleibt abzuwarten, ob der FC Hansa Rostock gegen diese starke Auswärtsmannschaft bestehen kann.

Wird FC Hansa Rostock gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Hansa Rostock gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Hansa Rostock gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----