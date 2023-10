2. Bundesliga: Schalke-Krise! Fliegt jetzt auch Knäbel?

Am Mittwoch reagierte Schalke 04 auf den schwachen Saisonstart in der 2. Bundesliga und entließ Trainer Thomas Reis. Besserung blieb im folgenden Spiel unter Interimscoach Matthias Kreutzer aus, Schalke verlor am Freitag 1:3 beim SC Paderborn. Nach acht Spielen stehen die Königsblauen mit nur sieben Punkten auf Platz 16. Stand jetzt droht sogar der freie Fall in die dritte Liga – wie es in der vergangenen Saison Arminia Bielefeld passiert ist - statt der anvisierte Wiederaufstieg ins Oberhaus.