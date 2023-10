2. Liga: 1. FC Magdeburg – Karlsruher SC, 1:1 (0:1)

Fabian Schleusener traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den KSC (11.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Karlsruhe bestehen. In der Halbzeit nahm der Karlsruher SC gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Leon Jensen und Marco Thiede für Daniel Brosinski und Sebastian Jung auf dem Platz. In der Halbzeitpause veränderte Magdeburg die Aufstellung in großem Maße, sodass Luc Castaignos, Tatsuya Ito und Connor Krempicki für Luca Schuler, Jason Ceka und Amara Condé weiterspielten. Castaignos beförderte das Leder zum 1:1 der Heimmannschaft in die Maschen (49.). Letztlich trennten sich der 1. FC Magdeburg und der KSC remis.