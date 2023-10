2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Magdeburg, 2:1 (1:0)

Enzo Leopold traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für die Heimmannschaft (11.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Hannover 96 für sich beanspruchte. In der Halbzeit nahm der 1. FC Magdeburg gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Jamie Lawrence und Alexander Nollenberger für Silas Gnaka und Cristiano Piccini auf dem Platz. Barış Atik vollendete in der 57. Minute vor 38.200 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Cedric Teuchert verwandelte in der 61. Minute einen Elfmeter und brachte 96 die 2:1-Führung. Als der Unparteiische Arne Aarnink die Partie abpfiff, reklamierte Hannover schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.