2. Bundesliga: Hertha-Profi "hart sanktioniert", aber begnadigt

Hertha BSC Berlin gibt seinem Torhüter Marius Gersbeck, der sich zuletzt wegen einer körperlichen Auseinandersetzung im Trainingslager vor Gericht verantworten musste, eine zweite Chance. Dies bestätigte der Fußball-Zweitligist am Montag, knüpfte diese Entscheidung jedoch an „strenge Verhaltensregeln in Öffentlichkeit und Privatleben“. Zudem werde Gersbeck „hart sanktioniert“.

Laut Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich sei die Entscheidung pro Gersbeck nach Rücksprache mit den Gremien des Vereins erfolgt. „Seine Suspendierung wird aufgehoben, er erhält vom Verein jedoch eine Abmahnung und eine empfindliche Geldstrafe. In absehbarer Zeit wird Marius aber wieder unter Auflagen am Trainingsbetrieb der Lizenzspielermannschaft teilnehmen“, sagte Herrich: „Darüber hinaus hat sich Marius dazu verpflichtet, sich fortan sozial zu engagieren, um seine Erfahrungen aus dieser Verfehlung weiterzugeben.“

Gersbeck zu Geldstrafe verurteilt!

Gersbeck war zur Last gelegt worden, am 16. Juli im Trainingslager in Zell am See/Österreich einer anderen Person Faustschläge und Tritte verpasst und damit eine Orbitabodenfraktur, eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein Lidhämatom herbeigeführt zu haben. Mit dem Opfer hatte sich Gersbeck bereits zuvor außergerichtlich geeinigt.