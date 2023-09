Nach Schläger-Eklat: Urteil im Prozess um Hertha-Torwart Gersbeck gefallen

Hertha-Schlussmann wurde wegen Körperverletzung angeklagt

Gersbeck war zur Last gelegt worden, am 16. Juli im Trainingslager in Zell am See/Österreich einer anderen Person Faustschläge und Tritte verpasst und damit eine Orbitabodenfraktur, eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein Lidhämatom herbeigeführt zu haben.