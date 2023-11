2. Bundesliga: Der FC Schalke 04 steht nach desaströsen Leistungen vor dem Abgrund!

Der FC Schalke 04 steht am Abgrund! Konnte man nach zwei Siegen kurzzeitig so etwas wie Aufbruchstimmung erzeugen, löschte man diese klitzekleine Flamme durch Niederlagen gegen Elversberg (1:2) und Düsseldorf (5:3) selbst wieder und steht nach 14 Spielen auf Tabellenplatz 16.

Obwohl sich Trainer Karel Geraerts vor dem Spiel gegen Düsseldorf im Interview mit der WAZ „auf einem guten Weg sah“ das Team zu stabilisieren, konnte man davon am Samstagabend nicht viel erkennen. Die Schalker zeigten in der ersten Hälfte eine desolate Leistung und lagen bereits nach 26 Minuten mit 0:3 zurück.

Ouwejan wegen „respektlosem Verhalten“ suspendiert

Aufgrund der katastrophalen Leistung sah sich der Schalke-Trainer am Samstagabend gezwungen, bereits nach 33 Minuten einen dreifachen Wechsel vorzunehmen - unter anderem musste Linksverteidiger Thomas Ouwejan runter. Dieser verweigerte den Handschlag und lieferte sich ein Wortgefecht mit dem Trainer. Der Niederländer ließ sich selbst von Schalke-Ikone Gerald Asamoah nicht beruhigen und verschwand in der Kabine.

Sportdirektor droht Spielern in der Halbzeit mit Rauswurf

Profis schreiben Brief an die Fans

Immerhin zeigte die Mannschaft Reue und gelobte Besserung. In einem offenen Brief an die Fans schrieben die Spieler von Scham für die eigene Leistung. Es sei „unsere Pflicht das Vertrauen, das Ihr in uns gesetzt habt, zurückzuzahlen“.