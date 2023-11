2. Bundesliga heute: Hannover - Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 05.11.23, treffen in der 2. Bundesliga Hannover 96 und Eintracht Braunschweig aufeinander. Das Spiel findet um 13:30 Uhr statt und verspricht, aufgrund der bisherigen Bilanz der beiden Teams, interessant zu werden. Hannover 96 hat eine beeindruckende Heimbilanz gegen Eintracht Braunschweig und verlor nur eines seiner sieben Heimspiele gegen den BTSV. Mit einer Siegquote von 71% gegen Braunschweig, hat Hannover zu Hause gegen kein anderes Team eine so hohe Quote. Zudem hat Hannover in dieser Saison bereits 5.2 Tore mehr erzielt, als nach dem Expected-Goals-Modell zu erwarten gewesen wäre.

Hannover 96: Auf der Überholspur

Hannover 96 befindet sich in einer beeindruckenden Form und hat jedes der letzten drei Zweitliga-Heimspiele gewonnen. Ein weiterer Sieg würde die erste Serie von vier Heimsiegen in Folge seit Juni bis Oktober 2020 bedeuten. In der laufenden Saison hat Hannover bereits 24 Tore erzielt, was den geteilten Ligahöchstwert mit Kaiserslautern darstellt. Zudem lag Hannover in der laufenden Saison bereits 500 Minuten in Führung, was den Höchstwert aller Teams im Unterhaus darstellt.

Eintracht Braunschweig: Auf der Suche nach der Form

Auf der anderen Seite steht Eintracht Braunschweig, das Team hat in dieser Saison bisher nur sieben Tore erzielt, was den Ligatiefstwert darstellt. Zudem ist Braunschweig seit acht Zweitligaspielen sieglos und verlor jedes seiner letzten vier Zweitligaspiele. Mit nur fünf Punkten nach elf Partien spielt Eintracht Braunschweig eine seiner schwächsten Saisons in der 2. Liga. Zudem ist Braunschweig das einzige Team ohne Auswärtspunkt in dieser Saison und hat erst ein einziges Auswärtstor erzielt. Braunschweig lag in dieser Saison erst 78 Minuten in Führung, was den Tiefstwert aller Mannschaften darstellt.

Wird Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

