2. Bundesliga heute: Paderborn - Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem SC Paderborn 07 und dem 1. FC Nürnberg verspricht eine spannende Begegnung zu werden. Die Statistik spricht allerdings klar für die Gäste aus Nürnberg: Der SC Paderborn konnte nur eines der acht Zweitligaspiele gegen den 1. FC Nürnberg für sich entscheiden und verlor in der vergangenen Saison beide Duelle. Mit einem Durchschnitt von nur 0,5 Punkten pro Spiel gegen die Franken hat Paderborn die niedrigste Quote gegen alle aktuellen Zweitligisten. Nürnberg hingegen konnte im Schnitt 2,38 Punkte gegen Paderborn holen, der Höchstwert unter den aktuellen BL2-Teams.

Aufwärtstrend bei Paderborn?

Trotz der eher düsteren Bilanz gegen Nürnberg zeigt Paderborn in den letzten Spielen eine aufsteigende Form. Sie verloren nur eines der letzten sieben Zweitliga-Spiele und liegen in einer Tabelle der letzten sieben Partien mit 14 Punkten auf Rang zwei, nur hinter dem FC St. Pauli. Mit einem Sieg heute könnte Paderborn erstmals seit Februar 2023 wieder drei Pflichtspiele in Folge gewinnen. Besonders hervorzuheben ist Felix Platte, der in Karlsruhe erstmals in der 2. Liga als Joker einen Doppelpack erzielte.

Nürnberg mit starker Auswärtsbilanz

Der 1. FC Nürnberg hingegen musste am 12. Spieltag gegen Schalke 04 wieder eine Niederlage hinnehmen, die erste Zweitliga-Heimniederlage für den Club seit Ende März. Trotzdem hat der FCN mit 18 Punkten nach zwölf Spielen fünf Zähler mehr als vor einem Jahr. Besonders bemerkenswert ist die Auswärtsbilanz der Franken: In dieser Zweitliga-Saison konnten sie bereits zwei Auswärtsspiele gewinnen, in der kompletten Vorsaison waren es drei – der dritte davon am 34. Spieltag in Paderborn, mit dem sich der Club den Klassenerhalt sicherte.

Es bleibt abzuwarten, ob Paderborn seinen Aufwärtstrend fortsetzen und die schlechte Bilanz gegen Nürnberg verbessern kann, oder ob die Franken ihre starke Auswärtsbilanz weiter ausbauen können.

Wird SC Paderborn 07 gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

