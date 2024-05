2. Bundesliga: Mit Real-Legende! Spektakulärer HSV-Plan von Magath?

Bahnt sich da etwa ein Sensations-Comeback an? Felix Magath könnte schon bald wieder beim HSV unter Vertrag stehen. Nachdem der 70-Jährige den Verein bereits als Spieler und Trainer geprägt hat, wird er laut Bild nun als möglicher Nachfolger vom in der Kritik stehenden Sportvorstand Jonas Boldt gehandelt. Magath habe demnach schon einen genauen Plan aufgestellt, wie sein Ex-Klub zurück auf die Erfolgsspur finden soll.

Boldts Vertrag läuft noch bis 2025, doch seine Zukunft in Hamburg scheint dennoch alles andere als gesichert. Der 42-Jährige hat den Klub nach seinem Amtsantritt 2019 zwar finanziell stabilisiert und war immer wieder für gute Transfer verantwortlich, doch das entscheidende Ziel, die Rückkehr in die Bundesliga , verpasste der Hamburger Sportverein unter ihm bislang.

Für Magath, der am Sonntag als Stargast im STAHLWERK Doppelpass (LIVE ab 11 Uhr im TV und Stream) sein wird, wäre es nicht der erste Vorstandsjob: Er bekleidete diesen bereits bei Schalke 04 und war zudem unter anderem beim VfL Wolfsburg als Geschäftsführer Sport tätig.

Raúl statt Baumgart? Das wäre Magaths Plan als Boldt-Nachfolger

Sollte es so kommen und die Fußball-Legende tatsächlich vom Aufsichtsrat in diese Position berufen werden, wäre es das allerdings noch nicht mit den Neuerungen, denn Magaths Plan sieht dem Bericht zufolge vor, auch auf der Trainerposition erneut eine Veränderung vorzunehmen. Steffen Baumgart würde demnach schon nach wenigen Monaten wieder vor die Tür gesetzt werden.

Stattdessen soll dann Raúl an der Seitenlinie stehen. Der 46-Jährige und Magath kennen sich bestens, Raúl war unter ihm Spieler bei Schalke. Der Spanier, dessen Vertrag bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid am Saisonende ausläuft, soll grundsätzlich Interesse an dem Projekt haben, zumal seine Aufstiegschancen bei dem spanischen Hauptstadtklub begrenzt scheinen.