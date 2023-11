2. Bundesliga heute: Rostock - Hertha LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Es ist Sonntag, der 5. November 2023, und die Fußballfans fiebern dem Duell zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC entgegen. Das Spiel, welches um 13:30 Uhr in der 2. Bundesliga angepfiffen wird, ist das erste Pflichtspiel-Duell zwischen den beiden Teams seit dem 14. August 2017. Damals setzte sich Hertha BSC mit 2:0 im Ostseestadion durch. In der 2. Liga trafen die Teams zuletzt in der Saison 1994/95 aufeinander, wobei Rostock beide Saison-Duelle für sich entscheiden konnte. Interessanterweise sind Hansa Rostock und Hertha BSC die einzigen beiden Zweitligisten, die in dieser Saison noch nicht unentschieden spielten. Rostock steht bei vier Siegen und sieben Niederlagen, Hertha BSC bei fünf Siegen und sechs Niederlagen. Sollte Rostock gewinnen, hätten beide Teams die gleiche Bilanz.

Schlüsselspieler und Statistiken

Herthas Fabian Reese ist ein Spieler, den Rostock im Auge behalten sollte. Er bereitete zuletzt zwei Treffer von Haris Tabakovic vor und kommt in der 2. Liga nur auf weniger Assists als Düsseldorfs Shinta Appelkamp. Reese ging in dieser Zweitliga-Saison am häufigsten ins Dribbling und erzielte alle seine drei Tore auswärts. Rostock hingegen hat die schwächste Großchancenverwertung in dieser Zweitliga-Saison, während Hertha BSC die beste aufweist. Rostock ist auch das Team mit der schwächsten Luftzweikampfquote, während Hertha das Team mit der besten ist.

Form und Ausfälle

Rostock verlor zuletzt drei Zweitliga-Partien in Serie und kassierte sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen. Hertha BSC hingegen startete mit drei Niederlagen ohne Torerfolg in diese Zweitliga-Saison, gewann aber seither fünf der acht Partien und schoss in diesem Zeitraum ligaweit die meisten Tore. Bei Hertha BSC sind die beiden Abwehrchefs Marc-Oliver Kempf und Toni Leistner gesperrt, was ein großer Verlust für die Defensive der Berliner sein könnte. Bei Rostock wechselten sich in dieser Zweitliga-Saison zu Hause stets Sieg und Niederlage ab. Nach dem 1:3 gegen Kiel im letzten Heimspiel wäre nun wieder ein Sieg dran. Es bleibt abzuwarten, ob Rostock diesen Trend fortsetzen kann.

Wird Hansa Rostock gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hansa Rostock gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hansa Rostock gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

