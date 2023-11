2. Liga: 1. FC Magdeburg – FC Hansa Rostock, 1:2 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Herbert Bockhorn den 1. FC Magdeburg vor 26.660 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 46. Minute erzielte Dennis Dressel das 1:1 für Rostock. In der 74. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Serhat-Semih Güler und Kevin Schumacher auf den Platz und ersetzten Svante Ingelsson und Christian Kinsombi. Pechvogel des Tages war definitiv Connor Krempicki, dessen Eigentor Magdeburg ins Hintertreffen brachte (86.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. In den 90 Minuten war FC Hansa Rostock im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der 1. FC Magdeburg und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.