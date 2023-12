2. Bundesliga: BVB-Rückkehr? Youngster klärt auf

Trotz Personalnot beim BVB - Tom Rothe wird seine Leihe nicht vorzeitig beenden und im Winter nach Dortmund zurückkehren! Der 19-Jährige Youngster spielt bei Holstein Kiel in der 2. Liga eine Fabelsaison und gilt als unverzichtbar.

SPORT1 hat das BVB-Juwel getroffen und zu seiner Zeit in Kiel, seinem Trainer im Norden - und den berechtigten Aufstiegsambitionen befragt.

Kein Wunder, hielten sich die BVB-Verantwortlichen doch an die Abmachungen: „Wir haben ausgemacht, dass ich ein Jahr hier bin. Hier läuft es gut, ich bin mit dem Kopf zu 100 Prozent hier und werde die Leihe auf jeden Fall erfüllen.“ Dabei herrscht beim BVB akute Knappheit auf der Linksverteidigerposition!

Rothe über Kiel-Trainer: “Er nervt mich richtig - im positiven Sinne“

Rothe wolle in der Defensive allerdings erst noch stabiler werden, „aber klar, auch offensiv kann und muss ich mich weiter verbessern.“

Der Ex-HSV‘ler strahlt dennoch bereits enorme Torgefahr aus, sein Debüt-Tor war für ihn etwas ganz Besonderes: „Es war sensationell. Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, was da überhaupt passiert ist. Die ganzen Menschenmengen, es ist atemberaubend. Da kann man schon von einem perfekten Debüt sprechen.“

Über Cheftrainer Marcel Rapp geriet Rothe derweil ins Schwärmen: „Er mag es, mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten. Ich würde sogar sagen, er nervt mich richtig – im positiven Sinne. So kann ich viele Dinge verbessern, er motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Er ist ein sehr guter Trainer.“

„Ich war von Anfang an überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft sind. Ich glaube niemand hat damit gerechnet, dass wir eine Woche vor der Winterpause auf dem 2. Platz stehen. Es ist auf jeden Fall sehr schön“, schwärmte Rothe.

Kiel gewinnt das Spitzenspiel - Alle Tore der 2. Bundesliga am 16. Spieltag

Kiel gewinnt das Spitzenspiel - Alle Tore der 2. Bundesliga am 16. Spieltag

Ob der Youngster bei einem möglichen Aufstieg gar in Kiel bleiben würde und dem BVB die kalte Schulter zeigen würde? „Unser Ziel ist natürlich, in der Rückrunde genau da weiterzumachen. Was im nächsten Jahr geschieht, muss ich dann schauen und auch mit dem BVB absprechen.“