2. Bundesliga heute: Braunschweig - Kaiserslautern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Spiel der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Löwen aus Braunschweig konnten in den letzten sieben Pflichtspielen gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern ungeschlagen bleiben, eine beeindruckende Serie, die sie sicherlich fortsetzen möchten. Die letzte Niederlage gegen Kaiserslautern setzte es im September 2018, ein 1:4 zu Hause. Braunschweig konnte in seinen letzten vier Zweitliga-Spielen mehr Punkte und Siege sammeln als in den ersten zwölf Partien zusammen. Ein weiterer Sieg heute würde bedeuten, dass Braunschweig zum ersten Mal seit April zwei Spiele in Folge gewinnt.

Die Herausforderungen für Kaiserslautern

Für Kaiserslautern sieht die Situation weniger rosig aus. Die Mannschaft hat ihre letzten fünf Zweitliga-Spiele in Serie verloren, was einen negativen Vereinsrekord darstellt. Mit nur 18 Punkten nach 16 Spielen spielt der FCK seine drittschwächste Saison in der 2. Liga. Die Defensive des Teams ist mit 34 Gegentoren die zweitschwächste nach dem VfL Osnabrück. Zudem ließ nur Osnabrück mehr Schüsse auf das eigene Tor zu als der FCK. Die Mannschaft konnte in keinem der letzten 21 Spiele eine Weiße Weste behalten, ein weiterer Negativrekord für den Verein.

Die Schlüsselspieler und ihre Auswirkungen

Ein wichtiger Faktor für das heutige Spiel könnte das Fehlen von Fabio Kaufmann bei Eintracht Braunschweig sein. Der Top-Torschütze und Top-Scorer der Löwen fehlt Gelb-Gesperrt. Das könnte sich auf die Offensive der Braunschweiger auswirken, die mit 14 Toren ohnehin die schwächste dieser der zweiten Liga darstellt. Auf der anderen Seite könnte Daniel Scherning, der Trainer von Eintracht Braunschweig, heute Geschichte schreiben. Wenn er das Spiel gewinnt, wäre er der dritte BTSV-Trainer in der 2. Liga, der drei seiner ersten fünf Zweitliga-Spiele gewinnt. Allerdings hat er alle seine drei Pflichtspiele als Trainer gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren.

Wird Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

