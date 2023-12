2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Kiel LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 10. Dezember 2023, trifft Fortuna Düsseldorf auf Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Das Spiel wird um 13:30 Uhr angepfiffen. Die bisherige Bilanz spricht für Fortuna Düsseldorf, die die letzten beiden Zweitliga-Spiele gegen Holstein Kiel gewinnen konnten. Zudem konnte Düsseldorf im letzten Spiel gegen Kiel erstmals drei Tore erzielen und eine weiße Weste behalten. Auf der anderen Seite hat Holstein Kiel am 15. Spieltag sein neuntes Spiel in dieser Saison gewonnen, was einen Ligahöchstwert und einen eingestellten Vereinsrekord darstellt.

Offensive Stärke und Auswärtsstärke

Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison die beste Offensive der Liga und konnte in den letzten beiden Spielen jeweils fünf Tore erzielen - ein Novum in der Geschichte des Vereins in der 2. Liga. Mit 34 erzielten Toren liegt Düsseldorf deutlich vorne. In der Vergangenheit stiegen 20 von 28 Teams mit mindestens 34 Toren zum Vergleichszeitpunkt in die Bundesliga auf. Holstein Kiel hingegen hat in dieser Saison bereits zwölf Tore nach Standards erzielt und ist damit Ligaspitze. Zudem hat Kiel aus seinen ersten sieben Auswärtsspielen dieser Saison 16 Punkte geholt und ist damit die beste Auswärtsmannschaft der Spielzeit.

Schlüsselspieler und Taktiken

Ein Schlüsselspieler für das heutige Spiel könnte Steven Skrzybski von Holstein Kiel sein, der zuletzt mit einem Tor und einer Vorlage wieder an zwei Treffern in einem Zweitligaspiel direkt beteiligt war. Auf Seiten von Fortuna Düsseldorf ist Vincent Vermeij zu beachten, der zuletzt in Nürnberg in seinem 13. Zweitligaspiel seinen ersten Dreierpack erzielte. Taktisch könnte das Spiel durch Vertikalangriffe entschieden werden. Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison bereits sechs Tore nach Vertikalangriffen erzielt, während Holstein Kiel nur 22 Vertikalangriffe zugelassen hat. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Stärken besser ausspielen kann und sich die wichtigen Punkte sichert.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

