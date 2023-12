Er ist neuer Lautern-Trainer! Das ist der Nachfolger von Schuster beim 1. FC Kaiserslautern

Die Trainersuche beim 1. FC Kaiserslautern ist beendet! Der frühere FCK-Profi Dimitrios Grammozis folgt wie von SPORT1 bereits berichtet beim Tabellen-13. der 2. Bundesliga auf den am vergangenen Donnerstag beurlaubten Dirk Schuster . Das bestätigten die Pfälzer am Sonntagmittag.

Der 45-Jährige wird bereits am Sonntag die erste Trainingseinheit leiten. Die Lauterer hatten am Samstagabend eine 1:4-Klatsche beim 1. FC Magdeburg kassiert.

Grammozis als Trainer zurück zum 1. FC Kaiserslautern

Der ehemalige Mittelfeldspieler war in dieser Zeit von 2000 bis 2005 in der Pfalz. In den vergangenen Tagen kursierten auch zwei andere Trainernamen in Kaiserslautern.