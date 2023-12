Geld-Sorgen bei Schalke: Greifen die Knappen zu einer drastischen Maßnahme

Die Königsblauen reisten in den letzten Jahren, außer wenn es die Corona-Pandemie nicht zuließ, zur Wintervorbereitung in den wärmeren Süden Europas. Nach verschiedenen Aufenthalten in der Türkei war für die kommende Winterpause ein Trainingslager in Portugal vorgesehen. Allerdings droht laut Ruhr Nachrichten eine Absage dieser Reise.