"Hohe kriminelle Energie": Erschütternde Bilanz nach Fan-Eklat

„Mit hoher krimineller Energie haben wenige Gästefans Grenzen überschritten, Verletzungen unbeteiligter Stadion-Besucher sowie massive Sachbeschädigungen und einen Spielabbruch in Kauf genommen“, teilte der Klub in einem gemeinsamen Statement mit der Polizei Paderborn nach dem 3:0 (1:0) gegen Rostock am Freitagabend mit.

Zuschauer schwer verletzt, Ordner attackiert

So sei kurz vor Ende der Partie ein Gästefan über einen Zaun in den Sitzplatz-Bereich geklettert und habe dort einen neutralen Zuschauer schwer am Kopf verletzt. Der Mann musste demnach per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.