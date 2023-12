2. Bundesliga: Fan-Eklat und Spielunterbrechung! DFL-Entscheidung sorgt für Unmut

Nächster Fan-Eklat in der 2. Liga!

Aufgrund des Zündens diverser Feuerwerkskörper im Rostocker Gästeblock und des Beförderns derer auf das Spielfeld, teils gar bis in den Mittelkreis, ist die Begegnung zwischen dem SC Paderborn und dem FC Hansa Rostock (im SPORT1-Liveticker) am Freitagabend in der 13. Spielminute unterbrochen worden.